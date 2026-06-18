La prossima serie dei creatori di Stranger Things The Boroughs cancellata dopo una stagione

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Netflix ha cancellato The Boroughs, la prossima serie che coinvolge i creatori di Stranger Things, i fratelli Duffer, dopo una sola stagione. La serie, che vedeva protagonisti Bill Pullman, Alfred Molina, Geena Davis, Denis O'Hare e altri, fu soprannominata Stranger Things con gli anziani, poiché seguiva un gruppo di pensionati che devono fermare un'entità soprannaturale che ruba il tempo.

Creato da Jeffrey Addiss e Will Matthews, lo show aveva Matt e Ross Duffer come produttori esecutivi. C'era un piano per farlo girare per tre stagioni, e gran parte del cast e degli sceneggiatori era pronto a iniziare una nuova stagione. Come riporta Deadline, la decisione di eliminare la serie potrebbe essere un po' uno shock, considerando che la stanza degli sceneggiatori per la seconda stagione era già iniziata. Si nota che questo è qualcosa che accade spesso con le serie di alto profilo.

The Boroughs è arrivato subito dopo il finale di serie di Stranger Things, e si è inserito perfettamente in quella nicchia di un gruppo di eroi improbabili che affrontano una minaccia soprannaturale. Lo show ha raccolto 5,6 milioni di visualizzazioni nel weekend di apertura, portando a un totale di 9,5 milioni nella prima settimana. Tuttavia, quell'audience è rapidamente diminuita, il che significa che, anche con milioni di persone che guardavano la serie, Netflix non riusciva a giustificare il prezzo che aveva con questo The Boroughs.