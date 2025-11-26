La prossima serie di Assassin's Creed ha trovato il suo primo attore

Quest'estate abbiamo riportato che Ubisoft e Netflix avevano concordato di creare una serie TV basata sui popolari giochi di Assassin's Creed, guidata da David Wiener (Halo, Homecoming, The Killing) e dal candidato all'Emmy Roberto Patino (DMZ, Westworld, Sons of Anarchy).

Non abbiamo più sentito molto da allora, ma ora sembra che le cose stiano iniziando a muoversi. Secondo Deadline, l'attore Toby Wallace (The Society, Eden) è diventato il primo membro confermato del cast della serie, ottenendo uno dei ruoli principali. Tuttavia, non dovremmo necessariamente aspettarci che sia qualcuno dei giochi, dato che la serie si dice sia abbastanza indipendente, e quando è stata annunciata a giugno, è stata descritta come segue nel comunicato stampa:

"La serie live-action di Assassin's Creed è un thriller ad alto numero di adrenalina incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscuri: una incentrata sul determinare il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, l'altra che lotta per preservare il libero arbitrio. La serie segue i personaggi attraverso eventi storici cruciali mentre lottano per modellare il destino dell'umanità."

La produzione inizierà nel 2026 e si terrà in Italia, quindi sembra probabile che sentiremo parlare di altri fusi nel prossimo futuro.