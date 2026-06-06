La prossima serie drammatica attesa Netflix di Harlan Coben arriverà questo giugno

In generale, spesso attribuiamo il nuovo anno al momento e al luogo in cui Netflix debutta nuove serie basate sulle opere dell'autore Harlan Coben. Anche se a gennaio abbiamo ricevuto questo episodio con la serie chiamata Run Away, quest'anno avremo anche un ulteriore piacere, dato che a metà giugno è prevista la prima trasmissione di uno show chiamato I Will Find You.

Questa serie segue un padre imprigionato per aver presumibilmente ucciso suo figlio, che, venendo a sapere nuove prove che il figlio è vivo e in buona salute, lavora per evadere e tentare di scoprire la verità.

Lo show vede Sam Worthington nel ruolo principale, ma è abbinato a Britt Lower di Severance, insieme a una manciata di altre star e nomi chiave. Per quanto riguarda la data in cui I Will Find You debutterà su Netflix, la serie è tra circa due settimane, dato che la data di debutto è fissata per il 18 giugno.

Puoi vedere un trailer della miniserie in otto parti qui sotto e, come da riassunto della serie, lo trovi qui sotto.

"Un padre innocente che sconta l'ergastolo per l'omicidio del proprio figlio riceve prove che suo figlio potrebbe essere ancora vivo — e deve evadere di prigione per scoprire la verità."