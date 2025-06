La prossima settimana si terrà uno showcase di Little Nightmares

HQ

Sembra che Supermassive Games e l'editore Bandai Namco siano finalmente pronti ad annunciare la data di uscita di Little Nightmares 3. Il terzo capitolo principale della serie - il cui sviluppo è stato rilevato dallo sviluppatore The Dark Pictures dopo che il creatore originale Tarsier Studios è stato acquisito da Embracer - sarà probabilmente l'obiettivo principale di un Little Nightmares Showcase che è in programma per la prossima settimana.

Martedì 24 giugno alle 20:00 BST / 21:00 CEST, possiamo aspettarci uno spettacolo che si concentrerà sulla serie horror. Il contenuto esatto della vetrina non è chiaro, ma allo stato attuale, c'è solo un Little Nightmares progetto all'orizzonte, ed è Little Nightmares 3, il che significa che qualsiasi cosa al di là di una grande enfasi su quel progetto, e probabilmente la sua data di uscita confermata, sarebbe una sorpresa.

Una scommessa ragionevole sarebbe un lancio a settembre o ottobre per allinearsi con la stagione più spaventosa dell'anno.

Non vedi l'ora di Little Nightmares 3 ?