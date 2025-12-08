La PS5 ha dominato il Black Friday 2025, conquistando il 62% di quota di mercato

HQ

Nel Regno Unito, sembra che il Black Friday abbia avuto un chiaro vincitore quando si tratta di vendite su console. Sebbene le vendite complessive siano state migliori rispetto al Black Friday 2024, con ricavi in aumento del 14% e vendite unitarie del 7%, il principale fattore di queste statistiche è stata Sony.

Come riportato da The Game Business con dati forniti da Nielsen, la PS5 ha detenuto il 62% della quota di mercato delle console durante la settimana del Black Friday. Le vendite in unità sono aumentate del 16% per la PS5, principalmente grazie ai grandi cali di prezzo di Sony per l'evento di shopping. Il prezzo medio di una PS5 era di £340, con la PS5 Pro che scendeva a un prezzo minimo storico di £586.

Xbox rappresentava il 10% del mercato, con un calo medio dei prezzi di circa l'8%, e Nintendo si è portata a casa una quota del 23%. Questo potrebbe sembrare poco considerando che quest'anno c'è stata una nuova console, ma Nintendo non ha davvero abbassato il prezzo della Switch 2, il che spiega perché nessuno aveva fretta di acquistarla per il Black Friday.

Le vendite di accessori, invece, sono diminuite notevolmente rispetto all'anno scorso. I visori da gaming sono diminuiti di un impressionante 28%, e le vendite di controller sono calate del 27%.

Hai comprato qualche attrezzatura da gaming questo Black Friday?