La pugile americana Hannah Rapp, 26 anni, uccisa dopo essere stata investita da un'auto mentre andava in bicicletta

HQ

Hannah Rapp, una pugile americana, è morta sabato 18 luglio all'età di 26 anni dopo essere stata investita da un'auto mentre pedalava con il suo fidanzato. Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Brazos, il conducente l'ha superata, si è fermato e poi ha fatto retromarcia, investendola. Il conducente, Charles Medina, 31 anni, è stato arrestato e accusato di omicidio colposo; sostiene che lei abbia retromarciato perché pensava che i passeggeri lo stessero fermando e non ha visto Rapp.

Rapp ha ottenuto otto vittorie, cinque per KO, una sconfitta e un pareggio nel pugilato dal 2024, unendo la sua attività pugilistica a un lavoro a tempo pieno come ispettrice antincendio e sicurezza della vita. Il suo incontro più recente è stato a giugno, perdendo contro Tiara Brown a Orlando per il titolo WBC dei pesi piuma femminili. Brown ha detto che Rapp è stato "il miglior partner di ballo che abbia mai affrontato da professionista" e ha ricordato un aneddoto commovente: prima di combattere, Rapp le ha chiesto un autografo.

Rapp è stata promossa da Most Valuable Promotions, che ha dichiarato che Hannah "ha lasciato un'impressione duratura su chiunque abbia avuto l'opportunità di incontrarla. Era un'atleta dotata, un membro prezioso della comunità pugilistica e una persona profondamente rispettata da chi le stava intorno.Mauricio Sulaiman, presidente del WBC, ha detto che Rapp era "un pugile eccezionale, ma soprattutto un membro inestimabile della nostra famiglia di pugilisti."