La quarta e ultima stagione di Silo debutterà su Apple TV nell'estate 2027

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Il ruolo di Juliette Nichols di Rebecca Ferguson sta per finire. La terza stagione di Silo è attualmente in fase di streaming su Apple TV, ma si scopre che sarà anche la penultima stagione della serie di fantascienza.

Come confermato dalla piattaforma di streaming durante il San Diego Comic-Con nel fine settimana, la prossima quarta stagione di Silo sarà ufficialmente l'ultima. Inoltre, sappiamo quando aspettarci l'arrivo di questi episodi, dato che l'ultima stagione inizierà nell'estate del 2027. Non c'è ancora una data ufficiale, ma almeno sai quando aspettarti il prossimo giro di episodi.

La terza stagione della serie continuerà a debuttere nuovi episodi settimanalmente fino all'inizio di settembre, quando arriverà l'ultimo capitolo di questa stagione. In sostanza, custodisci il tuo tempo con Silo, perché non resterà ancora a lungo.