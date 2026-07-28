La quarta ondata di caldo europea è arrivata, mentre la Francia affronta "la situazione di incendio più grave dalla Seconda Guerra Mondiale"

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La settimana scorsa abbiamo riportato del rapido incendio che stava bruciando migliaia di ettari a ovest di Bordeaux. Ad oggi, Reuters scrive che i vigili del fuoco continuano a combattere il grande incendio boschivo nello stesso momento in cui Francia, Spagna (che lotta anch'essa con incendi devastanti) e altri paesi affrontano l'arrivo della quarta grande ondata di caldo in un mese quest'estate, che renderà l'estinzione degli incendi ancora più complicata.

Le temperature nella regione francese dovrebbero aumentare bruscamente, raggiungendo i 37ºC domani (mercoledì 29 luglio), mentre la foresta di pini secca continua a alimentare condizioni pericolose di incendio. L'incendio nel Bordeaux è diventato una delle peggiori emergenze di incendi boschivi in Francia negli ultimi decenni, al punto che il presidente Emmanuel Macron ha definito la situazione la più grave mai registrata dalla Seconda Guerra Mondiale, con 42.000 ettari già bruciati nell'area delle Landes.

Ancora una volta, le evacuazioni di massa influenzano il contesto di emergenza. Finora circa 220.000 persone, tra residenti e vacanzieri, sono state evacuate, anche se è stato riportato che alcune persone vicino a Biscarrosse stanno tornando a casa man mano che le condizioni migliorano gradualmente. Le autorità avvertono che vento, siccità e rinnovato caldo possono causare riacutizzazioni (quando un incendio che sembrava controllato improvvisamente si attiva o torna a intensificarsi).