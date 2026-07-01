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      Neagley

      La quarta stagione di Reacher, in uscita ad agosto, sarà seguita da Neagley spin-off

      Aspettati di essere consumato da tutto ciò che riguarda il Reacher-verso tra un paio di mesi.

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      Prime Video ha rivelato che raddoppierà la puntata su tutto ciò che riguarda Reacher nei prossimi mesi, poiché la piattaforma di streaming non solo offrirà la quarta stagione della serie principale, ma anche la serie spin-off incentrata sul personaggio di Neagley.

      Per cominciare, ci viene detto che la quarta stagione di Reacher debutterà il 12 agosto, con un debutto di tre episodi seguito da episodi settimanali fino alla messa in onda dell'ultimo il 16 settembre. Una volta arrivata questa data, possiamo anche aspettarci che tutti e otto gli episodi dello spin-off Neagley debutteranno nella stessa data (16 settembre), il che significa che arriveranno 16 episodi di 'Reacher-verse' in poco più di un mese.

      Secondo Neagley, è stata condivisa una sinossi dello show, mentre è stato confermato che Alan Ritchson apparirà come guest star nel ruolo di Reacher. La sinossi è disponibile qui sotto.

      "Frances Neagley (Maria Sten) è un'investigatrice privata a Chicago ed ex protetta militare di Jack Reacher (Alan Ritchson) nella 110ª Unità Investigativa Speciale dell'Esercito. Quando scopre che un caro amico del suo passato è stato ucciso in un sospetto incidente, diventa ossessionata dalla giustizia. Sfruttando tutto ciò che ha imparato da Jack Reacher e il suo tempo come membro dei 110 Investigatori Speciali, Neagley si mette su un percorso pericoloso per scoprire un male minaccioso."

      Qui sotto potete vedere alcune immagini iniziali dello spin-off Neagley.

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