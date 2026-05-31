La quarta stagione di The Lord of the Rings: The Rings of Power potrebbe iniziare le riprese all'inizio del 2027

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Sebbene sappiamo che The Lord of the Rings: The Rings of Power tornerà questo novembre per la terza stagione, il destino della serie oltre a questo rimane incerto. Ma a giudicare da un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter, dovremmo aspettarci di più da questa era della Terra di Mezzo nel prossimo futuro.

Si afferma che, sebbene la quarta stagione non sia ancora stata approvata da Prime Video, il piano attuale prevede che la pre-produzione inizi nell'autunno del 2026, prima che la produzione completa inizi all'inizio del 2027. Poiché questa serie è un vero colosso, non dovremmo aspettarci una data di anteprima nel 2027, poiché probabilmente sarà nel 2028 quando arriverà la quarta stagione, supponendo che il via libera venga approvata e i prossimi episodi vengano girati.

Sembra probabile che il via libera avvenga, dato che The Rings of Power continua a essere uno degli show più popolari di Prime Video, con circa 185 milioni di spettatori finora in tutto il mondo, oltre a essere il lancio più grande di una serie originale mai realizzata dallo streamer.