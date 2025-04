HQ

L'anno è il 2064. Sei una recluta senza nome, senza peli, senza personalità, senza legge, senza senso, insulsa, incapace che si unisce a una squadra di consulenti militari privati che vengono chiamati in un attimo per svolgere missioni mortali nella zona senza legge appena fuori dall'utopia futura di Nuevo Caracas. Il mondo è un posto pericolosoMetro 2033 nell'acclamato film d'esordio di Reburn. Droni, cani robot e soldati artificiali con una mira perfetta pattugliano la lussureggiante zona della morte verde e ricoperta di vegetazione ed è tuo compito mantenere in vita te e i tuoi compagni attraverso una missione di salvataggio dopo l'altra.

I dialoghi, i personaggi e il doppiaggio sono davvero orribili.

A prima vista, La Quimera sembrava un moderno mix di Killzone e Crysis ma non ci vuole molto per rendersi conto che le anteprime ci hanno ingannato tutti. Questo è più simile al vituperato, Haze di Free Radical che altro, con la tipica grafica di Unreal 5 e ambienti sottili come corridoi caratterizzati da muri invisibili a bizzeffe. I nemici sono stati presi in prestito (in tutto o in parte, a seconda della parte del gioco di cui stiamo parlando) dai giochi Horizon di Guerrilla Games e il gameplay ruota davvero solo attorno a due cose: sparare ai robot e cercare munizioni.

Per affinare la manovra attorno alla quale è costruito La Quimera e per affinare la narrazione, i dialoghi e i personaggi, gli sviluppatori hanno arruolato l'aiuto del regista di Drive/Valhalla Rising Nicolas Winding Refn, che in retrospettiva sembra quasi bizzarro. Questo perché la storia è una vera e propria esibizione di noia prevedibile intrisa di stereotipi e tropi, che include estremi ridicolmente striduli come personaggi e dialoghi che sembrano così forzati e sciocchi che sono scoppiato a ridere in molte occasioni. Quando la figlia di un diplomatico latinoamericano bloccata tra due forze nemiche chiama la PMC Inc, chiede il tuo aiuto e quando arrivi (tramite un autobus drone volante) urla "Ahh! Ti scoperò in ogni buco, tu pajuo tragaleche puta madre scopa!" è esilarante e difficile non ridere del tuo culo. Se è vero che Nicolas Winding Refn ha aiutato con questo dialogo, spero sinceramente che lo abbia fatto nel modo più ironico possibile.

La Quimera sembra un dump di asset ultra-generico nel motore di Unreal 5.

La storia in La Quimera è terribile. Decisamente miserabile. Reburn ha preso in prestito da Killzone, Crysis, Elysium e Haze e ha scelto di ravvivarlo con la minor originalità reale possibile. Non c'è nulla qui che non abbiamo visto migliaia di volte prima, non c'è finezza, nessun personaggio che sembri credibile, umano o di successo e il modo in cui la storia può svolgersi attraverso raffiche di filmati scadenti ricorda i giochi d'azione di 20 anni fa piuttosto che qualcosa del 2025.

Le parti d'azione sono altrettanto zoppe, purtroppo. La sensazione dell'arma è così generica e così carente di peso e rinculo che molte delle pistole sono più simili a strumenti pneumatici che a barili di polvere da sparo. Il lancio di granate sembra quasi che gli sviluppatori non abbiano mai finalizzato la funzione, poiché un rovescio floscio fa volare via le bombe mentre la sensazione di essere un "soldato estremamente letale" non si materializza mai. Non è aiutato dal fatto che i nemici sono stupidi e, indipendentemente dalla difficoltà (ce ne sono quattro), ti colpiscono sempre dritto in faccia ad ogni colpo, non diversamente dagli scagnozzi assoldati in Kane & Lynch. Non si ha mai la sensazione che i soldati o i robot nemici (i droni così come i cani) siano dotati di una sorta di intelligenza artificiale, ma più come se fossero impostati con magnetismo, verso il giocatore. Si muovono verso di te in linea retta a meno che non si trovino in posizioni preimpostate e sparano con una precisione millimetrica che anche in "Modalità facile" sembra una delle cose più frustranti che abbia mai incontrato.

Tuttavia, La Quimera non è particolarmente difficile, si tratta principalmente di muoversi continuamente e sparare ai robot droni in bilico non appena appaiono. Cercare di giocare in modo difensivo, indietreggiare e sparare da una posizione protetta è quasi inutile poiché i nemici ti colpiranno sempre a prescindere e i loro colpi sono spesso a ricerca. Abbattere droni in bilico e cani robot al galoppo non è qualcosa che mi piace, soprattutto quando ti vengono addosso in massa e si comportano tutti esattamente allo stesso modo.

2006 chiamato, voleva indietro il suo FPS.

Oltre a queste parti di un gioco che dimostra che non funziona molto bene, ho riscontrato un'enorme quantità di problemi tecnici durante le mie ore di test con La Quimera. Il gioco ha cancellato il mio file di salvataggio due volte, inizialmente, il che ovviamente ha causato molto fastidio, e da allora non è riuscito a salvare dove avevo salvato, anche per un certo numero di round. Si è bloccato diverse volte e anche la quantità di glitch grafici che causano il rendering a bassa risoluzione o per niente, è stata piuttosto sostanziale. È vero che i grandi giochi di oggi vengono raramente rilasciati in perfette condizioni, ma questo è un peccato, anche se ho testato La Quimera su un HP Omen 16 Max nuovo di zecca con un 5080 al suo interno.

Per quanto mi piaccia Metro 2033 e per quanto volessi La Quimera essere un "nuovo Crysis" o un "nuovo Killzone", non c'è modo di sfuggire al fatto che nel mio mondo questo è più simile a un discarico di risorse nel motore Unreal, pieno zeppo di scelte di design scadenti, Nemici inutili, gameplay generico e una storia pessima. In altre parole, puoi saltare questa operazione.