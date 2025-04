La Quimera ritardato a seguito di recensioni iniziali negative

HQ

La Quimera, il nuovo FPS di Reburn, è stato ritardato. Il gioco doveva essere lanciato il 25 aprile, ma poiché quella data è passata, senza l'uscita del gioco, i fan sono rimasti a grattarsi la testa.

Secondo GamingBolt, sul Discord dello sviluppatore è stato rivelato che il gioco sarebbe stato ritardato, senza una nuova versione in vista. "Stiamo facendo del nostro meglio per affrontare le questioni il più rapidamente possibile, affrontando al contempo le circostanze che ci troviamo ad affrontare qui in Ucraina", ha scritto l'amministratore delegato di Reburn Dmytro Lymar.

Non c'è alcun riconoscimento ufficiale della stampa negativa che La Quimera ha visto il giorno della recensione, ma c'è stato un cenno allo sviluppatore che lavora con Steam su problemi tecnici, con la speranza di una nuova data di uscita presto.

