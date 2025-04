La Quimera verrà lanciato il 25 aprile

HQ

Proveniente da Reburn, precedentemente noto come 4A Games Ukraine, La Quimera è un nuovo sparatutto in prima persona ambientato in una versione distopica del Sud America. Poiché le forze mercenarie vengono assunte per prendere parte a crescenti livelli di violenza, è brutale in un futuro non troppo lontano, ma hai alcuni strumenti per aiutarti.

Armi, abilità dell'exocorazza e altro ancora sono a tua disposizione in La Quimera e sono stati recentemente mostrati nel trailer di gioco qui sotto. Inoltre, il gioco ha confermato la sua data di uscita del 25 aprile 2025. C'è anche una beta chiusa a partire dal 12 aprile a cui puoi iscriverti se semplicemente non puoi aspettare un altro paio di settimane.

"Il nostro team di Reburn non vede l'ora di condividere finalmente il nostro duro lavoro e la nostra visione per La Quimera con i giocatori il 25 aprile", ha dichiarato il co-fondatore e CEO di Reburn Dmytro Lymar tramite un comunicato stampa. "Prima della nostra uscita, invitiamo i giocatori a unirsi a noi nella nostra closed beta per dare un'occhiata in anteprima all'esperienza cooperativa per la nostra visione di Nuevo Caracas e ben oltre".

La Quimera verrà lanciato per PC tramite Steam il 25 aprile.