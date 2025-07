The Girl Who Loved Tom Gordon di Stephen King trova nuova vita sotto la direzione di JT Mollner

L'infinita presa di Stephen King sul mondo dell'orrore non mostra alcun segno di cedimento. Ora, come annunciato da The Hollywood Reporter, Lionsgate ha ufficialmente dato il via libera a un nuovo adattamento di The Girl Who Loved Tom Gordon.

Il progetto sarà diretto da JT Mollner, già impegnato in un altro adattamento di King (The Long Walk, che arriverà nelle sale statunitensi a settembre). Ora, Mollner passa di nuovo dietro la macchina da presa, questa volta per raccontare la storia di Trisha McFarland, una bambina di nove anni che si perde nei boschi profondi dell'Appalachian Trail. Con nient'altro che un walkman e la sua immaginazione, Trisha si aggrappa al suo amore per il baseball e al suo idolo Tom Gordon, un vero lanciatore dei Red Sox che diventa una sorta di angelo custode nella sua allucinatoria lotta per la sopravvivenza.

Più psicologico che soprannaturale,The Girl Who Loved Tom Gordon è un'agghiacciante discesa nell'isolamento e nella paura, vestita da favola oscura. È ben lontano dalle uscite più sanguinose di King, ma non meno terrificante nel suo silenzioso disfacimento della psiche umana.

The Girl Who Loved Tom Gordon, Stephen King

Mollner sembra una coppia adatta. Il suo film del 2023 Strange Darling è stato uno slasher selvaggio e inventivo che ha piegato la struttura narrativa fino a urlare. Sebbene sia passato in gran parte inosservato nelle sale, guadagnando meno di 5 milioni di dollari a livello globale, ha guadagnato fan nelle alte sfere, incluso lo stesso King. I critici hanno elogiato il montaggio audace del film, il cambiamento di prospettiva e la straordinaria interpretazione di Willa Fitzgerald, definendolo un raro esempio di genere capovolto. Ora, con Tom Gordon, Mollner ha la possibilità di portare la stessa inventiva in una storia che richiede sensibilità, tensione e un tocco surreale.

A sostenere il progetto c'è un forte team di produzione, tra cui Roy Lee (It, Doctor Sleep), Christine Romero, Ryan Silbert e Andrew Childs. Anche Nathan Kahane di Lionsgate sarà coinvolto in qualità di produttore, dopo essersi dimesso da capo del gruppo cinematografico dello studio. Lo studio ha da tempo girato intorno a questo progetto, e in un anno già pieno di adattamenti di King (The Monkey, The Life of Chuck, The Running Man, The Long Walk, The Institute, IT: Welcome to Derry), prometteThe Girl Who Loved Tom Gordon di distinguersi, non con il gore, ma con il terrore che filtra lentamente, come l'oscurità tra gli alberi.

Nel frattempo, mentre aspetti che questo arrivi sullo schermo, puoi rivisitare alcuni degli altri progetti in arrivo del Maestro dell'Horror in The best of Stephen King: Sei adattamenti previsti per l'uscita del 2025 che ogni fan di King of Horror dovrebbe guardare.