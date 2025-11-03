La rapina al Louvre è stata portata a termine da criminali dilettanti, non da professionisti organizzati, dice il procuratore di Parigi

HQ

La sfacciata rapina alla luce del giorno al Louvre è stata compiuta da piccoli criminali piuttosto che da professionisti esperti, ha confermato il procuratore di Parigi Laure Beccuau, , in uno sviluppo che ha sorpreso sia gli investigatori che il pubblico. Due dei sospetti sono una coppia con figli, mentre almeno uno dei colpevoli rimane a piede libero.

La rapina, avvenuta due settimane fa, ha visto i ladri parcheggiare un camion rubato fuori dal museo, utilizzare un ascensore per raggiungere il primo piano, irrompere in una delle stanze più decorate e fuggire su scooter con gioielli della corona del valore di 88 milioni di euro (76 milioni di sterline), il tutto in meno di sette minuti. Tra gli oggetti rubati c'erano la collana di smeraldi e diamanti di Napoleone I e un diadema incastonato con 212 perle e quasi 2.000 diamanti che un tempo apparteneva all'imperatrice Eugenia.

Gli errori dei dilettanti lasciano indizi

I resoconti dei media francesi suggeriscono che i ladri fossero dilett anti, poiché secondo quanto riferito hanno lasciato cadere alcuni dei gioielli più preziosi durante la loro fuga e hanno lasciato dietro di sé strumenti e oggetti potenzialmente portanti il loro DNA. Beccuau ha sottolineato che i sospetti provengono da Seine-Saint-Denis , uno dei dipartimenti più poveri della Francia, e hanno precedenti penali, comprese precedenti condanne per furto.

Finora, quattro persone sono state accusate. L'uomo di 37 anni deve affrontare furto organizzato e associazione a delinquere, mentre la sua compagna è stata accusata di complicità in furto organizzato . Altri due uomini, tra cui un 39enne precedentemente sotto supervisione giudiziaria, sono stati accusati, ma hanno ammesso solo parzialmente il coinvolgimento. Altre tre persone arrestate in relazione al raid sono state liberate senza accuse.

Gli investigatori stanno perseguendo tutte le piste, compreso il mercato parallelo nella speranza di recuperare i gioielli rubati. "Potrebbe essere usato per il riciclaggio di denaro, potrebbe essere usato per il commercio; tutte le piste sono in fase di esplorazione", ha detto Beccuau, senza rivelare i dettagli dell'indagine in corso.

Nonostante la sofisticatezza dell'operazione, il procuratore ha escluso il coinvolgimento dell'élite del crimine organizzato francese, descrivendo il furto come "un tipo di delinquenza che generalmente non associamo alle alte sfere" delle reti criminali.