La rara edizione de Lo Hobbit viene venduta per più di £ 40.000

Una rara edizione de Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien è stata venduta per una cifra di denaro da far venire l'acquolina in bocca. La prima edizione, che è una delle sole 1.500 copie stampate nel 1937, rimane in buone condizioni ed è stata trovata su una libreria durante uno sgombero a casa a Bristol.

Secondo la BBC, il libro avrebbe dovuto essere venduto all'asta tra le 10.000 e le 12.000 sterline, ma invece è stato venduto per ben 43.000 sterline. "È la quintessenza della storia d'asta. Tutti sognano di trovare un oggetto raro nascosto in bella vista, ed eccoci qui", ha detto Caitlin Riley, la specialista di libri della casa d'aste di Bath che ha venduto il libro.

Il libro apparteneva a Hubert Priestley, un famoso botanico degli anni '30 che aveva forti legami con l'Università di Oxford, dove Tolkien insegnava come professore. Si ritiene che Priestley conoscesse sia C.S. Lewis che fosse un conoscente di Tolkien.

Questa edizione de Lo Hobbit contiene anche rari disegni dello stesso Tolkien.

