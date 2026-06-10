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La raro mela chimera diventa una sensazione da un giorno all'altro in Nuova Zelanda

La scoperta insolita divenne rapidamente virale e attirò visitatori curiosi desiderosi di vederla con i propri occhi.

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Una mela che è insolita, per usare un eufemismo, sta attirando l'attenzione in Nuova Zelanda. Il frutto, identificato come una cosiddetta chimera - una mutazione rara e naturale - è stato scoperto dal personale di un supermercato.

Questa insolita mutazione genetica significa che due tessuti diversi si sono fusi, dando origine a una mela con due colori completamente diversi. Il fenomeno può anche causare caratteristiche differenti tra le due parti del frutto, come consistenza e sapore. Nonostante il suo aspetto strano, la mela chimera è sicura da mangiare.

La scoperta si diffuse rapidamente sui social media e divenne una sensazione locale, con clienti che affollavano il negozio per ammirare quel frutto insolito.

La raro mela chimera diventa una sensazione da un giorno all'altro in Nuova Zelanda

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