La RDC raggiunge il primo obiettivo e il primo punto nella storia della Coppa del Mondo, stupendo il Portogallo

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Alcune nazioni non avrebbero mai potuto sognare un esordio migliore ai Mondiali: la Germania travolse Curaçao 7-1, l'Argentina batté l'Algeria 3-0 con una tripletta di Messi, Mbappé batté record con una straordinaria vittoria della Francia contro il Senegal... ma la Spagna pareggiò 0-0 contro Capo Verde, e ora un altro dei favoriti massimi, il Portogallo, ha pareggiato 1-1 contro la RDC.

La Repubblica Democratica del Congo stava facendo la sua seconda apparizione nella Coppa del Mondo FIFA, dopo il 1974 (allora conosciuta come Zaire), ma soffrì terribilmente, perdendo tutte e tre le partite con un punteggio complessivo di 14-0. Oggi le cose sono andate diversamente: primo gol per la nazione in Coppa del Mondo, di Wissa, e anche il primo punto in Coppa del Mondo.

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente disputato la sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, ma a 41 anni non è riuscito a segnare e dovrà aspettare. Il Portogallo è riuscito a tirare solo tre volte in porta su nove tiri... quasi uguale alla RDC, otto colpi e due in bersaglio.

Portogallo e Repubblica Democratica del Congo attenderanno il risultato della partita Colombia vs. Uzbekistan, giovedì alle 16:00 CEST, alle 15:00 BST.