La reazione di Flavio Cobolli dopo il ritiro del rivale e la sua prima finale di Grande Slam

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La seconda semifinale nel singolare maschile al Roland Garros è stata straziante: Matteo Arnaldi ha dovuto ritirarsi dalla partita contro il connazionale italiano Flavio Cobolli a causa di una malattia virale. Arnaldi ha detto di aver vomitato durante la notte da giovedì a venerdì ed era fisicamente impossibile per lui entrare in campo e competere. Arnaldi informò Cobolli della sua decisione e entrambi tennero una conferenza stampa.

"Ieri mi sentivo bene. Sono venuto qui per esercitarmi. Ho fatto tutto quello che dovevo e mi sentivo bene. Poi ho cenato. Ho iniziato a sentirmi così così con lo stomaco. Ero tipo, 'Ok, non ho digerito molto bene'. Ma poi mi sono svegliato all'una di notte, ho iniziato a vomitare e non mi sentivo molto bene."

E come ha reagito Cobolli? Durante la conferenza stampa, spiegò di provare un misto di emozioni; "triste e felice allo stesso tempo". "Quando è venuto da me quasi un'ora fa, ho quasi pianto. È qualcosa che non ti aspetti affatto. Ero pronto a giocare questa partita. Quando è arrivato, ero completamente triste per lui."

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"Ma, allo stesso tempo, ovviamente sono davvero felice del risultato che ho raggiunto questa settimana. Anche mio padre è venuto da me poco prima di lui, e ci siamo abbracciati con tutto il team per aver raggiunto la Top 10. Ogni volta che faccio il miglior piazzamento, ci abbracciamo tutti insieme. Abbiamo fatto la stessa routine di sempre. Ora sono triste e felice allo stesso tempo."

Un bel gesto per Cobolli è stato comunque andare in campo e allenarsi davanti ai tifosi che avevano pagato per guardare la finale e sono rimasti naturalmente delusi. Ora, il ventiquattrenne Flavio Cobolli, 14° al mondo, raggiunge la sua prima finale e affronterà il numero 3 al mondo Alexander Zverev.