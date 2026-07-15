La recinzione e il confine di Gibilterra sono ufficialmente spariti: 15.000 lavoratori ne beneficieranno ogni giorno

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Mercoledì 15 luglio 2026 è una giornata storica per Gibilterra, il territorio britannico d'oltremare nel sud della Spagna. La recinzione che è rimasta in piedi dal 1908 è stata rimossa, e i controlli di frontiera all'ingresso sulla cresta, che spesso causano code molto lunghe, sono ormai storia. In questa regione di circa 40.000 abitanti, ogni giorno entrano circa 15.000 lavoratori spagnoli, quindi questa decisione avrà un impatto chiaramente positivo sulle loro vite.

"Ci sono molte famiglie che sono state molto divise per molti anni, che non devono più preoccuparsi che la burocrazia si metta di traverso quando vanno a trovare la nonna o a trovare il cugino per festeggiare un compleanno o portare i figli al calcio", ha detto il Primo Ministro di Gibilterra, Fabian Picardo, a RTVE. "Oltre a tutte le opportunità di business esistenti, c'è anche quella realtà, ed è la cosa più importante. Fino ad ora, alle persone è stato impedito di avere l'opportunità di stare insieme."

Picardo ha elogiato l'atteggiamento del Governo spagnolo e del Regno Unito, della Commissione Europea e del suo stesso Governo di Gibilterra. Ora, i rapporti tra il governo spagnolo e quello britannico sono più tranquilli, così come tra Gibilterra stessa e La Línea de la Concepción, il comune spagnolo che confina con la regione britannica. Ma questa dorsale di 6,8 km² è storicamente stata oggetto di contesa, con persino un blocco imposto da Francisco Franco nel 1969 che rimase in piedi fino al 1985. La decisione di rimuovere il confine arriva ora dopo quattro anni di negoziati.