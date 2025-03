La Red Bull conferma il passaggio tra Yuki Tsunoda e Liam Lawson

HQ

Ora è ufficiale: la Red Bull ha appena annunciato che Yuki Tsunoda sostituirà Liam Lawson per il team Red Bull per il resto della stagione, a partire dal Gran Premio del Giappone la prossima settimana, diventando il compagno di squadra di Max Verstappen. Lawson si unirà a Isack Hadjar al Racing Bulls, il secondo team dell'azienda. I colloqui su una rapida e improvvisa sostituzione di Lawson sono iniziati questa settimana e, nonostante il team principal Christian Horner abbia affermato di avere il dovere di proteggere Lawson, era chiaro che Lawson non si stava comportando come necessario per una squadra che aspira al titolo costruttori e al campionato piloti.

Nella dichiarazione rilasciata giovedì mattina, Horner ha spiegato che hanno due ambizioni: mantenere il Campionato del Mondo Piloti e rivendicare il titolo del Mondo Costruttori, quindi "questa è una decisione puramente sportiva". "È stato difficile vedere Liam lottare con la RB21 nelle prime due gare e di conseguenza abbiamo preso collettivamente la decisione di fare un cambio anticipato".

Sostiene anche che hanno del lavoro da fare con la vettura RB21, che sta causando problemi allo stesso Verstappen, e crede anche che Liam trarrà vantaggio dall'acquisire esperienza alla Racing Bulls.

È scioccante, ma forse non troppo inaspettato: nessuno ha davvero capito perché Horner abbia scelto di andare con Lawson in sostituzione di Sergio Pérez, licenziato dopo la stagione 2024: il 23enne neozelandese ha corso solo sporadicamente nella stagione 2023 e 2024 come pilota di riserva per la seconda squadra della Red Bull, in sostituzione di Daniel Ricciardo, mentre Tsunoda, 24 anni, aveva molta più esperienza come pilota principale. Come ha sottolineato la BBC, Tsunoda ha superato Lawson quattro volte a due nel 2023 e sette volte a due nel 2024, e ha ottenuto un risultato migliore sei volte a quattro quando entrambi hanno corso insieme.