Il consulente motorsport di Red Bull Racing, Helmut Marko, lascerà il team di corse a fine anno e non adempierà al suo ultimo anno di contratto. Marko, 82 anni, era sotto contratto fino al 2026, ma subito dopo la fine della stagione, il team ha confermato che Marko sarà escluso dal team, perché "la Formula 1 non è un ambiente statico, si aggiustare sempre le organizzazioni, e vale per il tecnico, vale per lo sport", come ha detto il team principal Laurent Mekies.

"Posso solo ringraziare Helmut per il ruolo che ha avuto nel rendere quella che sembrava difficile la situazione a metà stagione per lavorare con il supporto", ha detto Mekies, che ha sostituito Christian Horner la scorsa estate. Nel giro di pochi mesi, i due fondatori del team Red Bull, il team di maggior successo degli ultimi 25 anni, hanno lasciato il team.

Secondo le speculazioni, questa mossa deriva dal desiderio della società madre austriaca, il marchio di bevande energetiche Red Bull GmbH, di controllare più da vicino il team di Formula 1. Recentemente, Marko è stato coinvolto in una controversia quando ha accusato Kimi Antonelli di lasciarsi passare Lando Norris, il che ha spinto la squadra a chiedere scuse al pilota italiano. Assunse anche Alex Dunne come pilota junior in estate senza consultare nessuno della dirigenza Red Bull e, quando lo scoprirono, licenziarono immediatamente Dunne, pagandogli un ingaro risarcimento di centinaia di migliaia di euro.

Marko, tuttavia, ha sempre avuto il sostegno di Max Verstappen e lo ha protetto in altre occasioni, il che spiega perché Hermut non è stato licenziato prima. È stato Marko wo, nel 2015, a promuovere Verstappen in Formula 1 con il team Toro Rosso (ora Racing Bulls). Marko era anche responsabile del programma junior che produceva Sebastian Vettel.