La Red Bull minimizza le voci secondo cui Max Verstappen si unirà alla Mercedes: "Ci sono ancora 332 punti in palio"

Il licenziamento dell'amministratore delegato della Red Bull Racing, Christian Horner, all'inizio di questo mese, ha riacceso le voci sul futuro di Max Verstappen. Il quattro volte campione di F1 probabilmente non sarà in grado di difendere il suo titolo quest'anno, dato che è a 69 punti dal leader Oscar Piastri. Nel frattempo, la Red Bull è quarta nella classifica costruttori, con poche opzioni per finire tra le prime tre dietro a McLaren, Ferrari e Mercedes.

Il licenziamento di Horner arriva dopo 18 mesi di declino della squadra, e si dice che né Max né suo padre Jos Verstappen fossero contenti di Horner (che è stato denunciato per comportamento inappropriato nel febbraio 2024 da una dipendente) e alcuni credono che possano aver avuto voce in capitolo nella decisione di sostituire Horner con Laurent Mekies.

Ma un'altra teoria suggerisce che Max Verstappen non si sente ancora a suo agio in Red Bull e potrebbe accettare un'offerta di Toto Wolff per unirsi alla Mercedes il prossimo anno, il che colmerebbe il vuoto lasciato da Lewis Hamilton. Finora si tratta solo di voci e teorie, e Helmut Marko, senior advisor della Red Bull, ha detto che non dovremmo fidarci di loro.

Su OE24, un organo di stampa austriaco, Marko ha ricordato che il contratto di Max scade nel 2028. "Abbiamo un contratto valido e diamo per scontato che Max resterà con noi", ha detto (via PlanetF1).

Il consulente ha minimizzato le voci, affermando che Verstappen è "libero di incontrare chi vuole", ma si aspettavano che rispetterà il suo contratto. Ci sono ancora 332 punti in palio, che è un pacchetto decente. Speriamo che gli aggiornamenti che porteremo a Spa e Budapest abbiano un impatto", ha aggiunto Marko.