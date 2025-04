La Red Bull rende omaggio alla Honda al Gran Premio del Giappone con una livrea speciale

HQ

L'attuale stagione di Formula 1 sarà l'ultima con la partnership tra Red Bull e Honda. L'azienda giapponese fornisce le power unit della Red Bull dal 2018 (per la Toro Rosso, ora Racing Bulls, poi per la Red Bull Racing dal 2019). Nel 2021, Honda ha annunciato che si sarebbe ritirata dalla Formula 1, concentrandosi su tecnologie a zero emissioni di carbonio, ma è stato raggiunto un accordo con Red Bull per continuare a fornire i propri motori fino al 2025.

Il prossimo fine settimana sarà l'ultimo Gran Premio del Giappone con la Honda, per questo la Red Bull ha deciso di rendere omaggio alla casa automobilistica giapponese con una livrea speciale, che Max Verstappen e Yuki Tsunoda utilizzeranno questo fine settimana: il bianco e il rosso, i colori della bandiera giapponese, e il motivo della RA272, la vettura che ha regalato alla Honda la prima vittoria nel 1965. 60 anni fa.

Christian Horner, team principal della Red Bull Racing, ha dichiarato che "il nostro rapporto con Honda merita di essere celebrato, è stato un successo continuo e ha portato alla squadra uno dei periodi più trionfali e dominanti della nostra storia", sottolineando che i quattro titoli mondiali di Max Verstappen e i due titoli Costruttori della loro squadra sono stati con motori Honda.

Yuki Tsunoda è molto motivato per il Gran Premio del Giappone

Per coincidenza, sarà anche il primo Gran Premio alla Red Bull per il pilota giapponese Yuki Tsunoda. In una dichiarazione raccolta da Motorsport, Tsunoda ha detto di essere felice della possibilità di correre sul circuito di Suzuka come pilota della Red Bull: "Sembra il destino. Tutto è andato al suo posto nel modo giusto per permettermi di essere qui oggi", e dice che, pur sapendo che non sarà facile fin dall'inizio, "per questo Gran Premio del Giappone, voglio finire sul podio".