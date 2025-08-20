La "regina della ketamina" si dichiarerà colpevole della morte di Matthew Perry

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Jasveen Sangha, 42 anni, una donna californiana conosciuta come la "Regina della Ketamina", ha accettato di dichiararsi colpevole di molteplici accuse federali di droga legate all'overdose fatale del defunto attore.

"Si sta assumendo la responsabilità delle sue azioni", ha detto il suo avvocato, Mark Geragos, dopo che l'ufficio del procuratore ha annunciato l'accordo, in quello che è diventato uno dei casi di più alto profilo che coinvolge la morte di una celebrità legata alla droga.

Le autorità dicono che ha distribuito illegalmente una potente droga allucinogena che ha contribuito direttamente alla morte accidentale di Matthew Perry, lavorando a stretto contatto con un conoscente e l'assistente personale dell'attore per fornire dosi senza supervisione.

I pubblici ministeri sottolineano il suo ruolo nel mantenimento di un locale coinvolto nella droga e notano la grave dipendenza che ha portato alla tragedia. Ora, Jasveen Sangha rischia una lunga pena detentiva, anche se non è stata fissata una data di condanna, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.