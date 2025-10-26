La regina Sirikit di Thailandia muore a 93 anni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la regina Sirikit di Thailandia è morta. Conosciuta per il suo stile senza tempo e il suo lavoro umanitario, ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione della seta thailandese e dello sviluppo rurale per tutta la vita. La sua morte ha provocato un periodo di lutto lungo un anno all'interno della famiglia reale e le bandiere nazionali sventoleranno a mezz'asta mentre il paese rende omaggio. Spesso vista come una figura unificante, la presenza di Sirikit ha plasmato l'immagine della moderna regalità thailandese sia in patria che all'estero. Per molti thailandesi, la sua eredità rimane inseparabile dall'identità del paese. Riposa in pace, Regina Sirikit di Thailandia.