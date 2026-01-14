La registrazione dei biglietti per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 inizia oggi, e per soli 28 dollari USA

HQ

Mancano tre anni e mezzo ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, ma il processo di vendita dei biglietti inizia effettivamente oggi, mercoledì 14 gennaio, alle 16:00 CET, 15:00 GMT. È il momento in cui inizierà la lotteria per essere tra i primi a comprare i biglietti per le partite; Chiunque può iscriversi tramite questo sito per partecipare a un'estrazione dei biglietti.

Chi si iscrive può ricevere una fascia oraria a caso, a partire da aprile 2026, per acquistare biglietti per ogni disciplina e sessione. Gli utenti devono registrarsi e creare un profilo, ma la registrazione non comporta alcun pagamento o obbligo di acquisto. Il windor per registrarsi sarà aperto dal 14 gennaio al 18 marzo 2026; se un utente viene selezionato casualmente, gli verrà assegnato un orario per acquistare i biglietti da aprile 2026.

L'aspetto più sorprendente è forse il prezzo: almeno un milione dei tre milioni di biglietti disponibili in questa prima finestra di vendita costa 28 dollari USA. Casey Wasserman, presidente di LA 2028, ha dichiarato: "Questi Giochi appartengono a tutti. Questi Giochi devono essere accessibili e inclusivi", un netto contrasto con ciò che la FIFA sta facendo con la Coppa del Mondo 2026...