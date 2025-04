La registrazione vocale di Final Fantasy VII: Remake Part 3 sembra essere in corso

HQ

Mentre Square Enix sembra essere ancora in fase di sviluppo nella terza parte della trilogia di Final Fantasy VII: Remake di quanto molti si sarebbero aspettati, con seri segni di vita condivisi poco dopo il debutto di Final Fantasy VII: Rebirth un anno fa, ci aspettiamo che questo progetto atteso sia ancora lontano un paio d'anni. Le sue dimensioni previste significheranno che la squadra impiegherà un po' di tempo per metterlo in forma da combattimento, ma forse lo sviluppo sta progredendo più velocemente di quanto tu possa aver pensato.

Insider Gaming ha notato che il lavoro vocale sul terzo gioco sembra essere in corso. Questo arriva originariamente tramite l'utente X Kevin_Cabeza14, che ha catturato uno screenshot di un post dalla storia Instagram del doppiatore Cody Christian, in cui troviamo il talento in cuffia e apparentemente in una cabina di registrazione con la didascalia "così felice di essere tornato con la mia migliore amica" e con un'immagine di Cloud attaccata sopra.

Originariamente si pensava che Final Fantasy VII: Reunion... Requiem... Revengeance... Revolutions... Reloaded... Revenge of the Sith... & Knuckles... Qualunque cosa Square Enix alla fine si stabilizzerà, debutterà nel 2027, ma forse lo sviluppo è progredito più velocemente del previsto, poiché in genere il lavoro vocale è una delle ultime parti dello sviluppo del gioco.

Sei entusiasta per Final Fantasy VII: Remake Parte 3?