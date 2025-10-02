La regola dell'heat hazard sarà dichiarata per la prima volta questo fine settimana a Singapore

HQ

Il Gran Premio del Qatar 2023 è stato catastrofico. Anche se per fortuna nessuno si è fatto male, tutti i piloti si sono lamentati del caldo estremo che hanno sofferto nell'abitacolo. Logan Sargeant si è ritirato a causa di un colpo di calore e disidratazione, Esteban Ocon ha vomitato due volte nel casco e altri piloti come Lance Stroll e Alexander Albon hanno richiesto cure mediche dopo la gara. George Russell ha detto di essere stato vicino a perdere conoscenza durante la guida.

Di conseguenza, la FIA ha introdotto un nuovo regolamento, chiamato regolamento Heat Hazard, per invocare quando le temperature di calore rappresentano una seria minaccia per i piloti. Questa regola è stata dichiarata per la prima volta oggi, per il Gran Premio di Singapore di questo fine settimana.

"Avendo ricevuto una previsione (...) che prevede che l'indice di calore sarà superiore a 31 °C in un certo momento durante la gara di questo evento, viene dichiarato un pericolo di calore", ha detto la FIA giovedì in un comunicato. Con l'umidità, i conducenti possono aspettarsi temperature percepite fino a 50ºC nell'abitacolo.

Di conseguenza, i conducenti potranno indossare un giubbotto di raffreddamento, con tubi da cui scorre l'aria fresca. Se scelgono di non farlo, dovranno aggiungere una zavorra extra (circa 0,5 kg) alle loro auto per non avere un vantaggio sleale con un'auto più leggera. Questi giubbotti, che diventeranno obbligatori per le condizioni di caldo per la prossima stagione, non sono stati ben accolti da alcuni piloti, che dicono che è scomodo.