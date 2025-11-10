Gamereactor

La Renault Espace F1 arriverà in GT7

Dai il benvenuto al minibus F1!

La Renault Espace F1 è (come probabilmente saprete) una delle auto più bizzarre mai costruite da un grande produttore e una creazione meravigliosamente stravagante. Il colosso automobilistico francese ha semplicemente spremuto un V10 da una Renault di Formula 1 in un minivan Renault Espace e ora è chiaro che Polyphony Digital intende includerlo in Gran Turismo 7. È previsto per dicembre come parte del prossimo e tanto atteso aggiornamento Spec III, che sarà gratuito per chiunque possieda il gioco base.

"Il motore era uscito direttamente da una Williams vincitrice del Campionato del Mondo, un Renault V10 da 3,5 litri a 40 valvole che produceva circa 800 CV e azionava le ruote posteriori attraverso una trasmissione specifica per la F1. Guidata solo da pochi piloti di Formula Uno, l'Espace F1 è in grado di annullare la corsa da 0 a 60 mph in meno di tre secondi. La velocità massima era vicina alle 200 miglia orarie. I freni a disco in fibra di carbonio hanno assicurato che si fermasse anche in una distanza sorprendentemente breve".

