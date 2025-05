La Repubblica Ceca accusa la Cina di un continuo spionaggio informatico Il ministero degli Esteri accusa gli hacker legati a Pechino di prendere di mira i sistemi statali critici e convoca l'ambasciatore cinese per protesta.

HQ Le ultime notizie sulla Repubblica Ceca e la Cina . Mercoledì, il governo ceco ha attribuito un prolungato attacco informatico ai sistemi di comunicazione del suo ministero degli Esteri a un gruppo di hacker legati alla sicurezza dello Stato cinese. I funzionari dicono che l'intrusione, che ha compromesso canali non classificati, ha danneggiato la fiducia diplomatica e ha provocato una risposta diplomatica diretta. L'UE e la NATO hanno espresso un sostegno unitario, mentre Pechino deve ancora rispondere, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Jan LIPAVSKY, ministro degli Affari esteri della Repubblica Ceca, arriva per partecipare a una riunione dei ministri degli Esteri dell'UE, al Consiglio europeo di Bruxelles, in Belgio, il 14 novembre 2022 // Shutterstock