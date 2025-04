HQ

Le ultime notizie sulla Repubblica Ceca . Con una mossa storica, la Repubblica Ceca ha ufficialmente cessato l'importazione di petrolio russo, segnando la fine di oltre 60 anni di dipendenza dall'oleodotto Druzhba di epoca sovietica.

Con la transizione ormai completata, il Paese ha abbracciato pienamente l'oleodotto occidentale TAL, ricevendo la sua prima consegna di petrolio non russo da Trieste, in Italia. Questo cambiamento arriva dopo anni di pianificazione e un'iniziativa accelerata per ridurre la dipendenza da Mosca.

L'ampliamento dell'oleodotto TAL garantisce ora che le raffinerie della Repubblica Ceca siano rifornite con fino a otto milioni di tonnellate di petrolio all'anno, rendendo il paese completamente indipendente dal greggio russo e posizionandosi come un attore forte nell'indipendenza energetica europea.