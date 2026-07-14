La Repubblica Ceca introduce un limite di velocità di 150 km/h sulle autostrade

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Come è ben noto, la Germania è famosa per le sue autostrade, che permettono velocità illimitate su diversi tratti. Anche se certamente non è la stessa cosa, la Repubblica Ceca diventerà ora il primo paese dell'UE a tentare qualcosa che comunque è in parte simile: limiti di velocità significativamente alzati fino a 150 chilometri orari, secondo Boosted.

Tuttavia, questo non è un aumento generale, ma si applica per il momento solo a un tratto di 47 chilometri, con cartelli digitali che possono abbassare il limite di velocità durante traffico intenso, maltempo e condizioni simili.

Il dibattito è acceso sia sulla sicurezza stradale sia sull'aumento delle emissioni, ma il paese ha ora deciso di testare la misura e resta da vedere se si diffonderà anche ad altri paesi in futuro.