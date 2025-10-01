La ricca storia di Sega è al centro della scena nei DLC gratuiti mensili Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Molti rimasero delusi quando si scoprì che Sonic Racing: Crossworlds presentava solo personaggi del mondo di Sonic. I precedenti giochi di corse Sonic presentavano apparizioni di titoli come Samba de Amigo, Shenmue e Super Monkey Ball, oltre a ospiti esterni come Banjo Kazooie, che i fan ovviamente amavano.

Ma relativamente poco dopo, è stato confermato che Crossworlds avrebbe ricevuto visite da icone Sega come Hatsune Miku, Joker e Kasuga Ichiban. Poi ci sono state fughe di notizie che hanno rivelato altre icone in arrivo, come Mega Man, Minecraft Steve di, Ninja Turtles, Pac-Man e SpongeBob.

Alcuni di questi avranno un costo, ma sappiamo già che ogni mese verranno aggiunti anche nuovi autisti a Sonic Racing: Crossworlds in modo completamente gratuito. Ora, il capo di Sonic Team Takashi Iizuka ha rivelato di più sulla selezione in un'intervista4Gamer (via Reddit), dicendo che i personaggi gratuiti proverranno dalla ricca storia dei giochi di Sega:

"I già annunciati Hatsune Miku, Kasuga Ichiban e Joker sono tre personaggi attualmente attivi in prima linea nei giochi Sega, quindi abbiamo deciso di lanciarli per primi. Per i personaggi successivi, stiamo pensando di scegliere tra i personaggi leggendari di Sega, simili a quelli di Sonic & Sega All-Stars Racing. Speriamo che non vediate l'ora di vedere cosa arriverà ogni mese".

Partiamo dal presupposto che nessuno rimarrà deluso dai contenuti mensili gratuiti sotto forma di nuovi driver, e il fatto che saranno scelti dall'archivio Sega sembra fenomenale, ovviamente.

Detto questo, quali personaggi speri che appaiano? Forse Alis Landale (Phantasy Star ), Beat (Jet Set Radio ), ChuChu (ChuChu Rocket ), Gilius Thunderhead (Golden Axe ), Joe Musashi (Shinobi ), Kazuma Kiryu (Yakuza ), Ristar (Ristar ), Ryo Hazuki (Shenmue ), Seaman (Seaman ), Ulala (Space Channel 5 ), O qualcun altro?