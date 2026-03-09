La ricchezza delle nazioni di Adam Smith celebra il 250° anniversario
Il libro fondamentale alimenta ancora il dibattito in tutta l'economia globale.
Ricchezza delle Nazioni. Pubblicato per la prima volta nel 1776 dal filosofo scozzese Adam Smith, il libro esaminava come le nazioni creino ricchezza attraverso il commercio, il lavoro e i mercati, diventando uno dei testi economici più influenti mai scritti. Oggi segna 250 anni.
Smith sosteneva che il commercio aperto e la concorrenza fossero motori chiave della prosperità, criticando i monopoli e i dazi protezionisti che limitavano la crescita economica. La sua famosa idea della "mano invisibile" descriveva come gli individui che perseguissero i propri interessi in un mercato possano involontariamente contribuire a benefici sociali più ampi, un concetto che in seguito plasmò la teoria economica del libero mercato.
Tuttavia, il lavoro di Smith sottolineava anche le responsabilità sociali della ricchezza e metteva in guardia contro l'estrema disuguaglianza. Gli studiosi affermano che il libro rimane rilevante perché ha esplorato come governi, mercati e interessi potenti interagiscano. Dibattiti che ancora oggi sono alla base delle discussioni.