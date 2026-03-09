La ricchezza delle nazioni di Adam Smith celebra il 250° anniversario

HQ

Ricchezza delle Nazioni. Pubblicato per la prima volta nel 1776 dal filosofo scozzese Adam Smith, il libro esaminava come le nazioni creino ricchezza attraverso il commercio, il lavoro e i mercati, diventando uno dei testi economici più influenti mai scritti. Oggi segna 250 anni.

Smith sosteneva che il commercio aperto e la concorrenza fossero motori chiave della prosperità, criticando i monopoli e i dazi protezionisti che limitavano la crescita economica. La sua famosa idea della "mano invisibile" descriveva come gli individui che perseguissero i propri interessi in un mercato possano involontariamente contribuire a benefici sociali più ampi, un concetto che in seguito plasmò la teoria economica del libero mercato.

Tuttavia, il lavoro di Smith sottolineava anche le responsabilità sociali della ricchezza e metteva in guardia contro l'estrema disuguaglianza. Gli studiosi affermano che il libro rimane rilevante perché ha esplorato come governi, mercati e interessi potenti interagiscano. Dibattiti che ancora oggi sono alla base delle discussioni.