La ricerca di MH370 riprenderà martedì

HQ

La ricerca del volo MH370 della Malaysia Airlines dovrebbe riprendere martedì, più di 11 anni dopo la scomparsa dell'aereo con 239 persone a bordo. Ocean Infinity, un'azienda di robotica marina con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti, condurrà una ricerca sul fondale marino di 55 giorni in una nuova area di 5.800 miglia quadrate sotto un accordo "no trove, no commission", ricevendo 70 milioni di dollari solo se verranno scoperti i relitti.

Il volo MH370 è scomparso dal radar l'8 marzo 2014, durante un volo da Kuala Lumpur a Pechino. I passeggeri includevano 227 persone, la maggior parte dei quali cittadini cinesi, insieme a 12 membri dell'equipaggio malesi e cittadini provenienti da diversi altri paesi. La scomparsa dell'aereo ha dato origine a una delle più grandi ricerche subacquee nella storia dell'aviazione, guidata dall'Australia, che si è conclusa nel 2017 senza risultati conclusivi.

Detriti confermati provenienti dall'aereo sono stati ritrovati sulle coste africane e sulle isole dell'Oceano Indiano, aiutando a restringere le potenziali zone di ricerca. Ocean Infinity aveva già condotto una ricerca di tre mesi nel 2018, che non è riuscita a localizzare l'aereo. Le coordinate esatte dell'ultima ricerca non sono state divulgate.