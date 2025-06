La richiesta della Groenlandia di aderire alla CONCACAF come membri ufficiali è stata respinta "all'unanimità"

HQ

Il calcio è molto popolare in Groenlandia. In un'isola con solo 56.583 persone, ci sono 5.500 calciatori tesserati in 76 club, circa il 10% della popolazione. Tuttavia, la Federcalcio della Groenlandia, pur gestendo le squadre di calcio maschile e femminile dell'isola, non è riconosciuta dalla FIFA, poiché la Groenlandia non è, ovviamente, un paese, ma un territorio sovrano della Danimarca.

La UEFA ha negato i tentativi della Groenlandia di aderire, perché la UEFA ammette solo i paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite. Ma la CONCACAF, la confederazione FIFA che governa i paesi del Nord e Centro America, compresi i Caraibi, non ha questa restrizione. Pertanto, la Groenlandia ha presentato domanda nel maggio 2024 per aderire alla CONCACAF... Ma sono stati "respinti all'unanimità".

"In conformità con gli statuti della Concacaf, le federazioni affiliate hanno esaminato la domanda di adesione presentata dalla Federcalcio groenlandese e l'hanno respinta all'unanimità", ha dichiarato la CONCACAF in un comunicato stampa.

La Groenlandia ha giocato amichevoli internazionali non ufficiali, ma spera di giocare a calcio internazionale. Ma né la UEFA né la CONCACAF possono ammetterlo, poiché non è un paese. Giocare a calcio in Groenlandia è molto difficile, poiché i campi devono essere artificiali e possono giocare all'aperto solo per cinque mesi all'anno.

Negli ultimi mesi, l'isola della Groenlandia (che è l'isola più grande del mondo, più grande dell'Europa occidentale, nonostante abbia meno di 60.000 abitanti) è stata nel mirino di Donald Trump, che vuole prendere il controllo dell'isola (anche se il paese geograficamente più vicino è il Canada).