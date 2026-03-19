La ridefinizione della serie a fumetti Marvel Avengers: Armageddon è considerata l'"origine della fine"

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L'anno scorso abbiamo parlato della rivelazione di Avengers: Armageddon, un nuovo evento a fumetti che sarebbe stato lanciato a giugno e che avrebbe voluto offrire una grande ridefinizione del superteam Marvel, come non vedevamo dai tempi di Avengers: Disassembled anni fa. Dalla rivelazione, abbiamo anche appreso che Wolverine: Weapons of Armageddon sarebbe stato presentato prima per preparare questa storia trasformativa, e ora oggi possiamo finalmente concentrarci sui dettagli dell'evento narrativo principale.

Per prima cosa, Avengers: Armageddon aspetta di debuttere il 3 giugno, quando arriverà il primo dei cinque numeri della storia. Per quanto riguarda ciò che la storia racconterà, ci viene detto quanto segue (attenzione, ci sono alcuni spoiler su One World Under Doom e Captain America (2025)).

"La devastante lacerazione di Red Hulk attraverso il mondo deve essere fermata... ma ci vorrà un enorme raduno dei più potenti eroi della Terra per riuscirci! Chiamando gli Avengers, i Fantastici Quattro, Wolverine e altri... Ma chi sopravviverà a questo cataclisma superpotenziato?! Ci sarà un Universo Marvel pre-Armageddon e un Universo Marvel post-Armageddon. Sii qui per essere testimone della trasformazione."

Scritto da Chip Zdarsky, con disegni di Frank Alpizar e Delio Diaz, e copertine tratte da Dike Ruan, Avengers: Armageddon è anche considerato un "capitolo cruciale" che condurrà direttamente a una "nuova era degli Avengers" che inizierà più avanti nel 2026. Puoi vedere la copertina di questo tanto atteso fumetto qui sotto.

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