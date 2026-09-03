La risorsa di database PC SteamDB sta cambiando proprietà

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SteamDB, che tu sia un giocatore PC o meno, è una risorsa incredibile. Lo usiamo costantemente qui per controllare come i giochi stanno andando nelle classifiche e se certi titoli raggiungono nuovi picchi di giocatori. Per anni è stato gestito dal suo creatore originale, xPaw. Tuttavia, dopo ben oltre un decennio al timone, stanno andando avanti e stanno passando le redini a Nexus Mods.

"Dopo il Covid e con l'ascesa dell'IA, internet che un tempo amavamo è sparito, e con esso la mia passione. Ho iniziato a sperimentare burnout con il progetto, ma sono riuscito a resistere," ha scritto xPaw nella loro dichiarazione completa. Hanno aggiunto che anni fa avevano cercato qualcuno che prendesse il controllo di SteamDB, ma non sono riusciti a rintracciare un team in cui fossero fiduciosi.

Il co-fondatore di SteamDB, Marlamin, si è fatto da parte qualche tempo fa per motivi personali, lasciando xPaw alla ricerca di un partner degno per continuare l'eredità del sito. Poi hanno trovato Nexus Mods. "Nexus Mods serve le comunità di gioco da più di due decenni e, come SteamDB, è passato da un progetto di passione a un servizio su cui si affidano decine di milioni di persone. Ciò che contava di più per me era trovare un team che capisse cosa significhi essere responsabili di qualcosa da cui la community dipende e che condividera la mia convinzione nel costruire strumenti utili per i giocatori," hanno scritto.

Victor Folmann, CEO di Nexus Mods e fondatore della società madre Chosen, ha dichiarato quanto segue in una dichiarazione: "SteamDB è esattamente il tipo di progetto per cui vogliamo essere una casa. Pavel ha trascorso 13 anni a costruire qualcosa di straordinario su cui milioni di giocatori, sviluppatori e publisher hanno imparato a fare affidamento. Non ci assumiamo alla leggera la responsabilità di diventare il suo prossimo custode. Il nostro compito non è cambiare ciò che rende speciale SteamDB. È dargli le risorse, il team e la stabilità a lungo termine che merita, costruendo al contempo una base sostenibile che ci permetta di continuare a investirla e migliorarla per molti anni a venire."

Il sito subirà alcuni miglioramenti, con Nexus Mods che vorranno aggiungere nuove funzionalità, ma i fan incrociano le dita affinché il database che hanno usato da così tanto tempo non venga completamente rinnovato.