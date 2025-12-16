La risposta controversa di Trump alla morte di Rob Reiner e di sua moglie

HQ

Mentre gli omaggi arrivavano dopo la scioccante morte del regista Rob Reiner e di sua moglie, una voce si è distinta per ragioni molto diverse.

Il presidente Donald Trump rispose prima con condoglianze, poi con scherno, suggerendo che la morte di Reiner fosse in qualche modo collegata a quella che definì la "furiosa ossessione" del regista nei suoi confronti. La dichiarazione, pubblicata sui social media mentre l'indagine sull'apparente omicidio era ancora in corso, ha immediatamente scatenato una reazione negativa attraverso linee politiche e culturali.

"Ieri sera a Hollywood è successa una cosa molto triste," ha scritto Trump, prima di lanciarsi in un lungo attacco contro Reiner, incolpando quella che ha chiamato "SINDROME DA DERANAMENTO TRUMP" e accusando il regista di essere consumato dall'odio verso di lui. Concluse dicendo: "Che Rob e Michele riposino in pace."

Le dichiarazioni contrastavano nettamente con le reazioni di figure di Hollywood, leader democratici e persino alcuni repubblicani, molti dei quali espressero le loro condoglianze allontanandosi dal tono di Trump.

Cosa ha detto Reiner su Donald Trump

Rob Reiner non aveva mai nascosto la sua opposizione a Donald Trump. Nel corso degli anni, il regista e attore è diventato uno dei critici più vocali di Trump a Hollywood, avvertendo ripetutamente che Trump rappresentava una minaccia per le norme democratiche.

Dopo le elezioni del 2016, Reiner ha sostenuto gli sforzi per indagare sull'ingerenza russa nelle elezioni statunitensi e ha apertamente messo in dubbio l'idoneità di Trump a ricoprire cariche. In interviste, ha descritto Trump come "mentalmente incapace" e lo ha accusato di istinti autoritari.

"Hai un candidato, Trump, che ti dice davvero che governerà come un autoritario," ha detto Reiner durante un'intervista televisiva del 2023. "Vogliamo il fascismo o vogliamo la democrazia?"

In interviste successive, Reiner ha avvertito che Trump voleva minare la Costituzione e punire i nemici politici, retorica che lo ha reso un bersaglio abituale dei commentatori conservatori e dello stesso Trump. Tuttavia, Reiner ha costantemente inquadrato le sue critiche come politiche, non personali, e ha sollecitato l'impegno civico piuttosto che la violenza o la ritorsione.

Cosa ha detto Reiner su Charlie Kirk

Il contrasto più netto con i commenti di Trump è stato la stessa risposta di Reiner alla violenza politica di inizio anno.

Dopo l'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk, Reiner condannò pubblicamente l'attacco, definendolo "orrore assoluto" e affermando che la violenza non dovrebbe mai essere tollerata, indipendentemente dall'ideologia.

"Non mi interessa quali siano le tue convinzioni politiche," disse Reiner all'epoca. "Non è accettabile. Questa non è una soluzione per risolvere i problemi."

Lodò anche la vedova di Kirk per aver scelto il perdono, definendo le sue parole "belle" e ammirevoli. Quella risposta è riemersa dopo le dichiarazioni di Trump, con i critici che hanno sottolineato l'ironia: Reiner si è rifiutato di festeggiare o deridere la morte di un avversario politico, mentre Trump ha scelto di attaccare Reiner nella morte.