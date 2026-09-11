La rivalità Sabalenka-Rybakina continua nella spettacolare finale degli US Open

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Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina hanno preparato una finale sognata degli US Open: la prima e la seconda testa di serie si affronteranno sabato per l'ultimo Grande Slam dell'anno. Rybakina è rimontata da un set di svantaggio per battere la numero 4 del mondo Coco Gauff (6-3, 4-6, 4-6), e Aryna Sabalenka ha sconfitto Jessica Pegula (7-5, 6-2), nonostante il sostegno del pubblico locale: le due americane sono state eliminate e la finale si giocherà tra kazaka e bielorussa.

Rybakina ha conquistato il posto numero 1 al mondo entro la prossima settimana, quando ha vinto i quarti di finale, per quanto riguarda ciò che accadrà sabato, ma Sabalenka ha ancora i punti da difendere (puntando a vincere gli US Open per la terza volta consecutiva) e, soprattutto, l'orgoglio: da ottobre 2024 regna in cima al ranking WTA per 99 settimane consecutive, ma questa sarà la sua ultima possibilità di vincere un major quest'anno, dopo aver subito una dolorosa sconfitta agli Australian Open... aver perso contro Rybakina.

La rivalità Sabalenka-Rybakina ha prodotto grandi partite ultimamente, e mentre Sabalenka ha vinto più vittorie (10-7), Rybakina ha vinto ultimamente le più importanti, inclusa la finale degli Australian Open quest'anno e la finale dei WTA Finals lo scorso anno. Molto tempo fa, nel 2023, Sabalenka ha vinto la finale degli Australian Open.

La finale del singolare femminile degli US Open si giocherà sabato, il tempo è ancora da definire, mentre oggi si giocheranno le semifinali maschili:



Alexander Zverev (1) vs. Karen Khachanov: 21:00 CEST, 20:00 BST di venerdì 11 settembre



Frances Tiafoe (11) vs. Ben Shelton (8): 13:00 CEST, 00:00 BST di sabato 12 settembre

