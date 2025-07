La Riviera italiana si materializza con l'ultimo set Lego

HQ

Lego ha rivelato un nuovissimo set che materializza una delle parti più sorprendenti del mondo. Il Italian Riviera è stato trasformato in un set costruibile che trasporta i fan in un accogliente e meraviglioso angolo di paradiso, adatto a una nonna che prepara la pasta, un venditore di pesce, una vespa, un venditore di gelati e turisti che sorseggiano un caffè su un balcone.

Conosciuto come il set Lego Ideas Italian Riviera, questa è una costruzione di 3.251 pezzi creata dal fan designer Alex Sahli che voleva catturare la sua destinazione preferita. Parlando in un comunicato stampa, Sahli ha dichiarato:

"Sono sempre stata appassionata di viaggi e l'Italia è la mia destinazione preferita. La sua miscela di paesaggi naturali e bellezza architettonica è davvero stimolante. La mia proposta è incentrata sui borghi delle Cinque Terre. Una delle principali sfide strutturali che ho dovuto affrontare è stata l'integrazione di edifici con varie angolazioni, garantendo al contempo la stabilità complessiva. Sono particolarmente orgoglioso dei colori vivaci e della varietà di texture in tutta la costruzione, in particolare nell'acqua, nelle case e nella muratura. Sono anche soddisfatto di come è venuto fuori il tetto in tegole; È un design semplice, ma funziona in modo efficace e completa l'estetica generale".

Il set include 10 minifigure e sarà in vendita il 10 agosto. Sarà venduto a £ 249,99 / $ 299,99 / € 279,99 e, se ordini tra il 7 e il 13 agosto, riceverai anche un set Italian Market Van che completa questa build.

