La roadmap 2026 di Titan Quest II promette crafting, evocazioni e Maestria dello Spirito
Aspettatevi molte aggiunte al gioco in Accesso Anticipato nel corso dell'anno solare.
Se giochi a Titan Quest II da quando è stato lanciato come progetto in Early Access, potresti essere curioso di sapere cosa riserva il futuro per il gioco più ampio. Se sì, l'ultima roadmap vale sicuramente la pena di essere consultata.
Fornendo i dettagli su cosa aspettarsi dal gioco d'azione durante il 2026, la roadmap spiega che dovremmo aspettarci un importante aggiornamento di contenuti ogni tre mesi, con il primo di questi noto come The Wild Lands. Non abbiamo una data precisa su quando ciò accadrà, poiché la roadmap afferma semplicemente che tutti gli elementi inclusi arriveranno nel 2026.
A tal fine, oltre a The Wild Lands, ci aspettiamo un aggiornamento delle funzionalità incentrato su crafting e evocazioni a un certo punto, oltre a un aggiornamento di sistema che introdurrà anche la Maestria degli Spiriti. Naturalmente, alcune delle future aggiunte porteranno nuovi capitoli, nuovi oggetti, nuovi nemici, nuovi boss, nuove missioni, nuove funzionalità, multiplayer migliorato, supporto linguistico aggiuntivo e altro ancora, con questo lotto di contenuti promesso nella seconda metà del 2026.
Dai un'occhiata all'ultima roadmap del gioco qui sotto.