La Romania compie i primi veri passi per affrontare le strade più letali dell'UE
Nuove leggi, autovelox e campagne di sensibilizzazione mirano a ridurre il numero alto di mortalità, ma la cultura della guida rischiosa e le auto invecchiate rallentano i progressi...
La Romania, che ospita le strade più letali dell'UE, sta finalmente cercando di migliorare la sicurezza stradale dopo anni di numerose vittime stradali.
Come riportato da The Guardian, il governo ha criminalizzato la guida aggressiva, aumentato le sanzioni e sta implementando autovelox e sistemi automatici di rilevamento delle violazioni.
Nonostante queste misure, i progressi sono lenti. Problemi strutturali come infrastrutture obsolete, un alto numero di veicoli vecchi e una cultura di guida che dà priorità a velocità e rischio continuano a mettere a rischio pedoni, ciclisti e automobilisti.
Nel 2024, la Romania ha registrato 78 morti per milione di persone sulle sue strade, quasi la metà coinvolti utenti vulnerabili. Gli esperti avvertono che cambiare mentalità e modernizzare la flotta richiederà anni, anche se si sono osservati piccoli miglioramenti nelle vittime e feriti gravi...