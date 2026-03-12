La Romania consente operazioni di supporto "difensivo" statunitensi nelle sue basi aeree

HQ

La Romania ha approvato una richiesta dagli Stati Uniti di dispiegare aerei per il rifornimento, sistemi di sorveglianza e apparecchiature per comunicazioni satellitari presso basi militari rumene a supporto di operazioni legate all'Iran.

Secondo il presidente Nicușor Dan, l'equipaggiamento sarebbe stato strettamente difensivo e non avrebbe incluso armi o munizioni. La decisione è stata approvata dal massimo consiglio della difesa della Romania e successivamente sostenuta dal parlamento nonostante le critiche dei partiti di estrema destra.

Si prevede che i dispiegamenti siano collegati al sistema di difesa missilistica presso il sito Deveselu Aegis Ashore. La Romania, un alleato chiave della NATO sul Mar Nero, continua ad ospitare migliaia di soldati alleati, incluso personale statunitense stanziato in basi come la base aerea Mihail Kogălniceanu.