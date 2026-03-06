La Romania esclude l'ospite di armi nucleari nonostante i piani europei di deterrenza

HQ

La Romania non ospiterà componenti nucleari sul suo territorio nel medio termine, ha dichiarato giovedì il presidente Nicusor Dan, in risposta alla spinta della Francia ad ampliare la cooperazione in materia di deterrenza nucleare con gli alleati europei. Ha sottolineato che, sebbene la Romania sia protetta dall'ombrello nucleare della NATO, ciò non richiede la presenza di risorse nucleari nel paese.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente proposto di ampliare il ruolo nucleare della Francia in Europa, inclusa la possibilità che gli alleati ospitino aerei francesi coinvolti in missioni di deterrenza. Francia e Germania hanno inoltre creato un gruppo direttivo nucleare congiunto e pianificano di iniziare una cooperazione concreta quest'anno.

La Romania è stata invitata a discussioni insieme a diversi partner europei, ma Dan ha detto che ospitare componenti nucleari resta "fuori discussione per ora". La maggior parte dei paesi europei continua a fare affidamento principalmente sull'ombrello nucleare degli Stati Uniti come nucleo del consolidato quadro di sicurezza del continente...