La Romania rafforza il fianco orientale della NATO con nuove navi da guerra Il nuovo piano si concentra sull'acquisizione di corvette leggere.

Il Consiglio Supremo di Difesa della Romania ha recentemente approvato un piano per l'acquisizione di nuove navi da guerra più piccole per rafforzare le capacità navali e la presenza militare della sua nazione, con l'obiettivo di migliorare sia la prontezza della difesa che la sicurezza regionale. Questa mossa, un elemento chiave dello sforzo più ampio e proattivo della Romania per rafforzare la sua posizione strategica nel Mar Nero e contribuire in modo più efficace alla difesa della NATO sul fianco orientale, arriva dopo un accordo fallito del 2023 con la società francese Naval Group. L'accordo, destinato alla consegna di corvette Gowind e alla ristrutturazione di fregate, è stato scartato a causa di problemi legali e di costi. Ora, la marina rumena, il ramo meno modernizzato delle sue forze armate, acquisirà nuove corvette leggere per svolgere una serie di missioni di risposta rapida. Il bilancio della difesa della Romania, che si prevede raggiungerà il 2,5% del PIL quest'anno, segnala un impegno costante per rafforzare la capacità militare. Per ora, resta da vedere quanto rapidamente si svilupperà il processo di acquisizione e il suo impatto sulle dinamiche di sicurezza regionale. Lorient, Francia - 26 giugno 2017: Corvetta Gowind manovra nel porto di Lorient, Bretagna, Francia. Il progetto Gowind è una famiglia di corvette monoscafo in acciaio sviluppate a partire dal 2006 da Naval Group // Shutterstock