La Royal Dutch Football Association convoca un vertice calcistico ad Amsterdam per rimodellare la leadership della FIFA

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I Paesi Bassi sono l'ultimo paese a rendere esplicita la loro opposizione al presidente della FIFA Gianni Infantino, affermando di aver perso fiducia nell'esecutivo svizzero e di aver spinto oltre chiunque altro per proporre un vertice internazionale ad Amsterdam per riformare la FIFA.

La Federazione Reale Olandese di Calcio (KNVB) ha inviato una dichiarazione domenica. "La KNVB non ha più fiducia nella leadership del presidente FIFA Gianni Infantino. Ma si tratta di più di una persona. La FIFA stessa deve cambiare".

"La KNVB ha sostenuto Infantino nelle ultime elezioni presidenziali. Quel sostegno non è mai stato incondizionato. Abbiamo chiesto progressi in tre ambiti: buona governance, diritti umani e sostenibilità, e migliore cooperazione internazionale", ha dichiarato la KNVB nella dichiarazione completa, affermando di vedere "troppo potere attorno al Presidente FIFA e troppo poca chiara separazione tra il Presidente e l'organizzazione FIFA".

Infine, la Federazione Calcistica propone di organizzare un vertice calcistico internazionale ad Amsterdam, rivendicando una "responsabilità speciale in questo" poiché i Paesi Bassi furono uno dei membri fondatori della FIFA nel 1904.