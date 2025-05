La Russia accelera l'espansione militare vicino al confine finlandese Le immagini satellitari rivelano nuove infrastrutture e aerei russi vicino alla frontiera settentrionale della NATO.

HQ Le ultime notizie su Russia e Finlandia . Ora sappiamo che la Russia sta rapidamente rafforzando la sua presenza militare vicino al confine finlandese, secondo le immagini satellitari analizzate da funzionari occidentali, ha riferito lunedì il New York Times (qui).

Nuove strutture, accampamenti di truppe e aerei da combattimento sono apparsi in diversi siti della Russia nord-occidentale. L'accumulo sembra allinearsi con i piani dichiarati di Mosca di ristrutturare le sue forze armate dopo l'adesione di Finlandia e Svezia alla NATO.