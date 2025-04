La Russia accoglie con favore la posizione degli Stati Uniti sulla NATO e l'Ucraina Mosca esprime soddisfazione per la posizione di Washington, mentre le speranze di un accordo di pace ribollono silenziosamente sullo sfondo.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Lunedì il Cremlino è apparso tranquillamente soddisfatto dell'ultima posizione degli Stati Uniti sulle aspirazioni dell'Ucraina alla NATO, come comunicato dall'amministrazione Trump. Con la porta dell'alleanza ora saldamente chiusa dai principali inviati di Washington, Mosca vede le sue preoccupazioni geopolitiche di lunga data in parte convalidate, soprattutto data la sua persistente narrativa secondo cui la candidatura dell'Ucraina alla NATO ha svolto un ruolo centrale nell'innescare la guerra in corso. Mentre i funzionari del Cremlino hanno evitato di commentare direttamente la speranza dichiarata di Donald Trump per un accordo di pace questa settimana, il tono a Mosca suggerisce un'apertura alla diplomazia, a condizione che si svolga a porte chiuse e senza concessioni immediate. Vladimir Putin e Donald Trump // Shutterstock